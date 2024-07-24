ارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا واستمرار حرائق الغابات والعواصف في اليونان

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من المتوقع أن تشهد إسبانيا موجة حر شديدة ​​خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما تضرب الحرائق والعواصف اليونان.

ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية (111 فهرنهايت) في وادي نهر جواديانا، وحول إشبيلية وقرطبة بجنوب إسبانيا، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

كما ستواجه معظم أنحاء إسبانيا خطرا شديدا من اندلاع حرائق غابات، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية.

ويجعل تغير المناخ فصول الصيف في أوروبا أكثر حرارة، مما يزيد من تواتر وشدة موجات الحر التي تجلب أيضا أحداث مناخية متطرفة من فيضانات إلى حرائق الغابات.

وتم تسجيل أعلى متوسط ​​لدرجة الحرارة على الأرض يوم الأحد الماضي، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ.