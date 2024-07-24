أوكرانيا تؤكد انفتاحها على التفاوض إذا كانت روسيا مستعدة للانخراط بحسن نية

قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، الأربعاء، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا، إذا كانت موسكو مستعدة للتفاوض بـ«حسن نية»، رغم أن كييف لم تر أي مؤشر على ذلك.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأوكرانية، جاء ذلك خلال المحادثات التي أجراها كوليبا، مع وزير خارجية الصين وانج يي، في مدينة قوانجتشو الصينية.

ويأتي لقاء وزيري الخارجية في إطار متابعة الاتصالات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والزعيم الصيني شي جين بينج.

ودارت المباحثات بشكل رئيسي حول سبل وقف الحرب مع روسيا، والدور المحتمل للصين في تحقيق السلام الدائم والعادل.

وأشار وزير الخارجية الأوكراني إلى أنه «مقتنع بأن السلام العادل في أوكرانيا يصب في المصالح الاستراتيجية للصين»، مشددًا على أهمية دور الصين كقوة عالمية من أجل تحقيق السلام.

واتهم روسيا بـ«تدمير السلام وإبطاء التنمية»، قائلًا إن «كل يوم جديد من الحرب ينطوي على انتهاكات جديدة للإنسانية وتآكل إضافي للعدالة».

وشدد على ضرورة إنهاء الحرب الدائرة واستعادة السلام، وتسريع عملية إعادة إعمار أوكرانيا.

وجدد موقف أوكرانيا الثابت بأنها مستعدة لإشراك الجانب الروسي في عملية التفاوض في مرحلة معينة، عندما تكون موسكو مستعدة للتفاوض بحسن نية، لكنه نوه بأنه لا يوجد حاليا أي استعداد من الجانب الروسي للتفاوض.

ولفت إلى أن «الحرب مع روسيا لا تشكل عقبة أمام تنمية أوكرانيا فحسب، بل تعيق أيضا الاستقرار الدولي، وتنمية علاقات حسن الجوار، وخاصة تنمية التجارة بين الصين وأوروبا».