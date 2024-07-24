تواصل إدارة فريق الاتحاد السعودي، تكثيف جهودها من أجل التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم قائمة الفريق خاصة بعد رحيل حارس الفريق البرازيلي مارسيلو جروهي.

ويعد مركز حراسة المرمى بمثابة أزمة داخل قائمة «العميد» بعد رحيل جروهي إلى الخلود، بجانب أن التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب رحيل عبدالله المعيوف، الذي لم يقدم المستوى المطلوب منه منذ انضمامه للفريق قادمًا من الهلال.

ويضع الاتحاد 3 حراس على قائمة اهتماماته للتعاقد مع أحد خلال الصيف الحالي، ويتصدرهم البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، وفقًا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».

المصدر نفسه، أضاف أن هذا الخيار صعبًا بالنسبة لإدارة الاتحاد رغم امتلاكها رغبة اللاعب في القدوم إلى الفريق، لكن صعوبة إتمام هذه الصفقة تكمن في مغالاة مانشستر سيتي المادية، وهو ما لا يتوافق مع ميزانية الفريق السعودي التي وضعها لمركز حراسة المرمى.

الصحيفة تابعت بأن الخيار الثاني بالنسبة للاتحاد هو ألفونسو أريولا حارس مرمى وست هام الإنجليزي، الذ يتوقع أن يكون هو الخيار الأقرب.

أما بالنسبة للخيار الثالث، فسيكون يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، لكن الاتحاد لم يسلك طريق المفاوضات الجادة مع الحارس السلوفيني حتى الآن.

ويعطي القائمون على النادي ملف الحراسة أولوية قصوى في الفترة المقبلة لإنهاء التعاقد معه، ووفقًا للمصادر ذاتها فإن الثلاثي المذكور أعلاه قد أعطى موافقة أولية للقدوم إلى الدوري السعودي.