أصدر قسم علوم البحار بكلية العلوم بجامعة بورسعيد بيانًا حول سمكة الجوبي الحفار (Trypauchen vagina). وأوضح الدكتور فريد الدسوقي، عميد كلية العلوم، أن الكلية حريصة على إبلاغ المجتمع البورسعيدي والإقليمي عن هذه السمكة التي شوهدت على شاطئ بورسعيد، وذلك لحرصها على متابعة أي ظاهرة بيئية في المجتمع المحيط.

وأشار إلى أن سمكة الجوبي الحفار لا تشكل أي خطر على الإنسان، فهي ليست سامة ولا خطيرة، ووجودها في المصايد البحرية لا يمثل أهمية اقتصادية، كما أنها ليست سامة ولا تؤكل في مصر ولكن تُستهلك في الصين.

وأكد أن أعداد هذه السمكة قليلة، وغالبًا ما تعيش في القيعان داخل جحور، ويمكن أن تخرج مع شباك الجر للصيادين.

ويُعتقد أن هذه السمكة دخلت البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، في ظاهرة تُعرف باسم "الهجرة الليسيبسية"، والتي من خلالها تنتقل الأنواع البحرية من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط. وقد تم تسجيلها لأول مرة في البحر الأبيض المتوسط عام 2009، مع تسجيل عدة مشاهدات لها في مواقع مختلفة في عدد من الدول المطلة على البحر المتوسط، وعُثر على (T. vagina) بشكل رئيسي في مصيد الأسماك قبالة مدينتي الإسكندرية وبورسعيد عام 2021.

وأضاف أن وجود هذا النوع من الأسماك الدخيلة على بيئة البحر المتوسط يثير المخاوف البيئية، حيث يمكن أن تؤدي مثل هذه الأنواع إلى منافسة الأنواع الأصلية على الموارد الغذائية، مما قد يتسبب في تغييرات كبيرة في ديناميكية المصايد البحرية بالمنطقة.