 الجيش الياباني: صواريخ كوريا الشمالية لم تسقط في الأراضي اليابانية - بوابة الشروق
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الجيش الياباني: صواريخ كوريا الشمالية لم تسقط في الأراضي اليابانية

الجيش الياباني
الجيش الياباني
طوكيو (رويترز)
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 3:14 ص | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 3:14 ص

قالت متحدثة باسم قوات الدفاع الذاتي اليابانية إن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية يوم السبت لم تسقط في أراضي اليابان أو داخل منطقتها الاقتصادية.

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