الجيش الياباني: صواريخ كوريا الشمالية لم تسقط في الأراضي اليابانية

ريهام سعيد ترد على منتقدي «تصريحات السمنة»: «لازم الناس تعرف إن شكلها وحش»

«كيف لطفلة ألا يكون لها دُمية ترقص؟».. وصية فتاة قبل رحيلها تتحول إلى مبادرة لتوزيع الدُمى على الأطفال