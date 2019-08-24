الجيش الياباني: صواريخ كوريا الشمالية لم تسقط في الأراضي اليابانية

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قالت متحدثة باسم قوات الدفاع الذاتي اليابانية إن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية يوم السبت لم تسقط في أراضي اليابان أو داخل منطقتها الاقتصادية.