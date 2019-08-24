اليمن:محافظ شبوة يؤكد أن أمن المدينة بيد الجيش

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أكد محافظ شبوة اليمنية محمد صالح بن عديو أن قوات الأمن اليمنية تعمل على بسط الأمن في مدينة "عتق" والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وشدد صالح في تغريدة له عبر تويتر أوردتها قناة " العربية الإخبارية" اليوم السبت، على ضرورة إظهار القيم الأصيلة لأبناء شبوة وحسن التعامل، وإشاعة روح الإخاء والتسامح..ووجه رجال الجيش والأمن بحماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن في عاصمة المحافظة.

وتأتي توجيهات المحافظ بعد أن أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن وقف إطلاق النار في شبوة اليمنية استجابة لدعوة السعودية.