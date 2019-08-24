ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء الهند يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي - الذي يزور الإمارات حاليا - ، تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين ، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية - التي بثت النبأ - بأن الجانبين استعرضا أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والطاقة ، خاصة في القطاعات الحيوية التي تخدم التنمية والبناء والتقدم، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من البيئة والفرص الاستثمارية الواعدة الدى البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض تطورات القضايا والملفات على الساحتين الإقليمية والدولية ، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأنها.

وكان رئيس وزراء الهند ، قد وصل إلى الإمارات، أمس /الجمعة / في زيارة رسمية تستغرق يومين .