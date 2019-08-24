أمر بالقبض على روسي لقتله شخصا جورجيا على قارعة الطريق في برلين

صدر أمر بالقبض على روسي في التاسعة والأربعين يعيش بالعاصمة الألمانية برلين بسبب قتله رجلا من جورجيا غدرا.

وقال الادعاء العام في برلين مساء اليوم السبت على موقع تويتر إن الضحية رجل في الأربعين من جورجيا.

ضبطت السلطات ما يعتقد أنه سلاح الجريمة وما يشتبه أنها دراجة هوائية كان القاتل يستخدمها للهرب.

كان الهجوم وقع في الثانية عشرة من ظهر أمس الجمعة في ساحة انتظار السيارات بحديقة الحيوان الصغرى بحي برلين موآبيت.

كان المشاة استدعوا الشرطة بعد أن رأوا الجريمة.

كان الادعاء العام في ألمانيا طلب اليوم السبت استصدار أمر بالقبض على شخص بتهمة القتل إثر مقتل رجل في الطريق العام أمس الجمعة في برلين.

وقال الادعاء العام على موقع تويتر اليوم السبت إن المشتبه به سيعرض اليوم على قاضي الاعتقالات.

وأضاف الادعاء أن التفاصيل الأخرى ستعلن بعد قرار المحكمة.

وأوضح الادعاء العام أن التحقيقات ما تزال مستمرة على خلفيات الحادث الذي وقع أمس الجمعة حيث أطلق الرصاص على الرجل.

كان إلقاء القبض على المشتبه فيه تأكد بعد ظهر أمس الجمعة، وقالت الشرطة إن الاشتباه يدور حول سائق دراجة هوائية.

عثر غواصو الشرطة مساء أمس الجمعة على سلاح الحادث وهو مسدس ألقي في نهر شبري على بعد عدة مئات من الأمتار من مكان الحادث.