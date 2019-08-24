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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي في إياب دور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا والتي تُقام مساء اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام

خط الوسط: محمد حسن- فرجاني ساسي - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - شيكابالا

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش وحمدي النقاز و محمود عبد العزيز ويوسف أوباما وعمر السعيد

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