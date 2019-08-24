القبض على صاحب شركة متهم بدفع رشوة للإفراج عن مواد كيماوية مخالفة

ألقت الرقابة الإدارية القبض على صاحب إحدى الشركات العاملة في مجال توريد المواد الكيماوية الخام لمعهد بحوث البترول التابع لوزارة البحث العلمي، خلال عرض وتقديم مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه كدفعة مقدمة لمبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة لأستاذ باحث مساعد بالمعهد والمكلف برئاسة لجنة جرد الكيماويات والمشرف على الأمن.

وكشفت تحريات الرقابة أن الرشوة جاءت مقابل تسهيله للشركة بصرف مستحقاتها لدى المعهد، والتي تقدر قيمتها بحوالي 11 مليون جنيه، بالإضافة إلى سماحه بالإفراج عن ٣٠ طن من المواد الكيماوية المخالفة قيمتها مبلغ ٢ مليون جنيه وسبق توريدها من الشركة، وتم التحفظ عليها لعدم مطابقتها الموصفات ومخالفتها أمر التوريد.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

كما ألقت الرقابة القبض على صراف بفرع شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، لاتهامه باختلاس 500 ألف جنيه من عهدته جراء تحصيل فواتير استهلاك المياه، وعدم إثبات توريدها لخزينة الشركة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.