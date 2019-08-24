ميركل تنتظر إشارة واضحة من السبع الكبار لوقف حرائق غابات الأمازون

تنتظر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إشارة واضحة من قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى لوقف حرائق غابات الأمازون المروعة بأمريكا الجنوبية.

وقالت ميركل، اليوم السبت، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت قبيل توجهها لمدينة بياريتز الفرنسية لحضور القمة: "سنبحث كيف يمكننا تقديم الدعم والمساعدة، وسنبعث بنداء واضح بأنه يتعين بذل كافة الجهود لوقف احتراق الغابات المطيرة".

وذكرت ميركل أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان محقا عندما قال: "بيتنا يحترق"، مضيفة أنه لا يمكن الصمت على ذلك.

وتشتغل في البرازيل حاليا حرائق في غابات الأمازون، وهي الأشد منذ سنوات. وبحسب تقارير إعلامية في أمريكا الجنوبية، زادت الحرائق وتهديدات الحرائق في أكبر دولة بأمريكا الجنوبية بنسبة 83%. وتم حتى الآن تسجيل أكثر من 70 ألف حريق، معظمها غابات تقع في ممتلكات خاصة، إلى جانب مناطق محميات طبيعية وأراضي للسكان الأصليين.

وأعلن ماكرون مؤخرا، بصفته مضيف قمة الدول السبع، وضع هذا الأمر على جدول أعمال القمة.

وكان الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، وجه انتقادات لنظيره الفرنسي، بعد أن دعا الأخير إلى مناقشة اشتعال الحرائق بغابات الأمازون خلال القمة.

وقال بولسونارو عبر حسابه على تويتر: "يؤسفني أن يسعي الرئيس ماكرون إلى طرح قضية داخلية للبرازيل وبلدان الأمازون الأخرى من أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية"، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضاف: "هذه النغمة المثيرة للعاطفة لن تحل المشكلة"، ومشيرا إلى أنه تم "استخدام صور مزيفة" في هذا السياق.

ومن ناحية أخرى، أعربت ميركل عن أملها في أن تبعث القمة أيضا بإشارة واضحة لمناهضة العنف ضد المرأة والتحفيز على التعاون مع أفريقيا، وقالت: "فقط إذا تطورت أفريقيا على نحو جيد، يمكن للعالم بوجه العام أن يأخذ منحى إيجابيا صوب التطور".

يُذكر أن ماكرون دعا إلى القمة رؤساء خمس دول أفريقية (بوركينا فاسو، ومصر، والسنغال، ورواندا، وجنوب أفريقيا).

وردا على انتقادات بعدم جدوى القمة دون مشاركة الصين وروسيا، قالت ميركل إن القمة تتيح إمكانية "التحدث بحرية وصراحة عن موضوعات يتعين حلها ويتعين علينا إحراز تقدم فيها"، وأضافت: "التحدث سويا بالطبع أفضل من التحدث عن بعضنا البعض، وقمة السبعة تمثل فرصة ممتازة لتحقيق ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تضم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة واليابان، وتنعقد القمة مساء اليوم على مدار ثلاثة أيام في مدينة بياريتز جنوب غربي فرنسا.