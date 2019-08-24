طالبان تعلن مسؤوليتها عن هجوم على قافلة قوات أجنبية بشمال أفغانستان

أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجوم على قافلة قوات أجنبية في شمال أفغانستان.

وذكر قائد شرطة إقليم باروان شمال أفغانستان، محمد محفوظ والي زاده اليوم السبت أنه تم استهداف قافلة من القوات الأجنبية في انفجار سيارة مفخخة، بالقرب من مطار "باجرام" بمنطقة ساياد، بإقليم باروان مساء أمس الجمعة، لكن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع" التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت.

وأضاف والي زاده أن الحادث وقع حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء أمس الجمعة، حيث انفجرت سيارة مفخخة أمام قافلة من القوات الأجنبية، كانت تقوم بدورية في المنطقة.

وتابع أنه لم يتعرض أي مدني لإصابات في الحادث.

وأكد المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، الكولونيل سوني ليجيت وقوع الحادث، لكنه قال إنه لم يكن هناك أي قتلى أو إصابات في صفوف القوات الأمريكية ولا قوات التحالف.