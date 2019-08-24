مليشيا الحوثي تجدد قصفها المدفعي على مدينة «حيس» غربي اليمن

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جددت مليشيا الحوثي الإنقلابية في اليمن، المدعومة من إيران، اليوم /السبت/ قصفها المدفعي على مدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن مصدر محلي القول إن المليشيا قصفت عشوائيا مناطق مأهولة في مدينة حيس؛ ما تسبب في دمار واسع بممتلكات المواطنين.

وأضاف أن عددا من القذائف الحوثية سقطت على إحدى المقابر في المدينة.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية خروقاتها المستمر للهدنة في محافظة الحديدة، وتستهدف بقصفها المدفعي الأحياء السكنية في المحافظة بشكل عشوائي؛ ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوة على إلحاق أضرار جسمية بمنازل المواطنين ممتلكاتهم.