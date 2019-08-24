مصر للطيران: عودة 48500 حاج بنهاية موسم الحج على متن 223 رحلة جوية



تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، حيث تسير الشركة غدًا الأحد 16 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 3700 حاج بواقع 8 رحلات من جدة لنقل 2000 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، 8 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1700 حاج من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم بعثات الداخلية وتنازلات، وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.

جدير بالذكر أنه بنهاية رحلات اليوم تكون مصر للطيران قد نقلت 48500 حاج من الأراضي المقدسة على متن 223 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة من حجاج السياحة والهيئات والقرعة والتضامن والأفراد وحجاج الترانزيت والعمل.