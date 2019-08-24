وفدان من إيطاليا واسبانيا يزوران المعالم الأثرية في المنيا

زار وفدان من دولتي إيطاليا واسبانيا، المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة المنيا، وأبرزها منطقتي تل العمارنة وتونا الجبل ثم توجهوا إلى محافظة الفيوم لاستكمال رحلتهم السياحية.

وقال محافظ المنيا قاسم حسين،في تصريح له،" إن المنيا تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية، وتنعم بالأمن والاستقرار، مُشيراً إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها المحافظة.

من جانبه، أشار الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة إلى أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية المهمة منها منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

وأوضح أن المحافظة تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو مترا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة، وعثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني.