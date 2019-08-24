إيران تكشف عن اختبار صاروخ جديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الجنرال حسين سلامي قائد حرس الثورة الإسلامية، النقاب، اليوم السبت، عن اختبار صاروخ جديد.

وقال الجنرال سلامي، في تصريحات للصحفيين، إن إيران تختبر دائما جميع أنواع الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية، وهي خطوات متواصلة بهدف تعزيز قدرة الردع لدينا.

وفي إشارة إلى الأمن في منطقة الخليج، نقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية عن الجنرال سلامي قوله: إن الأمن مستتب بفضل التواجد القوي للقوات المسلحة الإيرانية.

وأوضح الجنرال سلامي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية توفر الأمن في الخليج، ولن يتمكن الأعداء من تقويض الأمن في هذه المنطقة.

وتشير إيران مرارا إلى أنها قادرة على حفظ الأمن في الخليج، وتعلن أن محاولات الولايات المتحدة تشكيل قوة بحرية دولية وإرسالها إلى الخليج، تزعزع الاستقرار.

كانت منطقة الخليج قد شهدت تعرض 6 سفن لهجمات.