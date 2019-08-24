رئيس الاتحاد الأوروبي يريد دعوة أوكرانيا بدلا من روسيا لقمة جي7 المقبلة

ذكر رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أنه يريد دعوة أوكرانيا، بدلا من روسيا، لقمة الدول الصناعية السبع الكبرى المقبلة، فيما عارض بشدة إعادة موسكو للمجموعة.

وقال توسك بشأن دعوة مبدئية لروسيا لحضور قمة مجموعة السبع، لتكون مجموعة الثماني "كان يُعتقد أنها (روسيا) ستمضي قدما في مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".

وتابع في بياريتز "اليوم، سأحاول إقناع المشاركين في القمة بأنه سيكون من الأفضل دعوة أوكرانيا، كضيف ، في اجتماع جي7 المقبل".

وكان تم طرد روسيا من المجموعة بعد ضمها للقرم في عام 2014 من أوكرانيا، رغم أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أشار إلى أنه يتعين عودة موسكو.