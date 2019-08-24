15 يومًا حبس لـ 3 أشخاص متهمين بحرق محام بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة أبو كبير الجزئية، اليوم السبت، قرارًا بتجديد حبس طبيب بيطري وشقيقه وزوجته 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت لهم النيابة العامة تهمة الشروع في القتل؛ لقيامهم بإشعال النيران في محامي، حاول فض مشاجرة بين أحدهم وجاره بقرية "طوخ" التابعة لدائرة المركز.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أسرة "ناجي محمود" 45 سنة، محامي، مُقيم بقرية "طوخ" التابعة لدائرة مركز شرطة ابو كبير، يتهمون فيه كلًا من: "علي.ال" طبيب بيطري، وشقيقه "عبده"، وزوجته، جيرانهم بالقرية، بسكب البنزين على المحامي وإشعال النيران فيه بعدما حاول فض مشاجرة بين أحدهم وأحد جيرانه بالقرية، مأسفر عن إصابته بحروق من الدرجتين الثالثة والرابعة بالذراع الأيسر ومناطق بأنحاء متفرقة بالصدر والساق اليسرى.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى "ههيا للحروق"، فيما جرى ضبط المتهمين والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الشروع في قتل المجني عليه.