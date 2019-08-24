أشعة لرامي ربيعة لتحديد موعد عودة رامي ربيعة من الإصابة

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن رامي ربيعة، مدافع الفريق، يعاني من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، وفقًا للتشخيص المبدئي الذي خضع له بعد استبداله فى الشوط الأول من مباراة «اطلع بره» بطل جنوب السودان.

وأضاف أن اللاعب قد أجرى أشعة، خلال الساعات الماضية لتحديد الإصابة بشكل دقيق وتحديد برنامجه التأهيلي وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

وحقق الاهلي فوزًا عريضًا على «اطلع بره» اليوم 9-صفر فى إياب دور الـ64 بدوري ابطال إفريقيا حيث صعد الفريق الى دور الـ32 بعد الفوز بنتيجة مباراتي الذهاب والاياب 13 – صفر.