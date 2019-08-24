 مسيرات في أوكرانيا احتفالا بعيد الاستقلال رغم إلغاء الاستعراض العسكرى - بوابة الشروق
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مسيرات في أوكرانيا احتفالا بعيد الاستقلال رغم إلغاء الاستعراض العسكرى

أ ش أ
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 10:52 م | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 10:52 م

شارك نحو 20 ألف مواطن أوكراني، السبت، في مسيرات ضخمة بمناسبة الاحتفال باستقلال البلاد.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أن تنظيم هذه المسيرات "غير الرسمية" يأتى رغم قرار الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بإلغاء الاستعراض العسكري لهذا العام وتوفير تكاليفه - التي تقدر بنحو 10 ملايين يورو - لدعم قوات الجيش الأوكراني .

وأضافت الشبكة الاوروبية ان هذه المسيرات شاركت فيها أعداد كبيرة من القوات النظامية والجنود القدماء والمتطوعين علاوة على أفراد عاديين من المواطنين رافعين أعلام أوكرانيا.

على صعيد آخر، قام الرئيس الأوكراني بمنح نحو 30 من أفراد وضباط القوات المسلحة ميداليات رمزية خلال احتفال أقيم اليوم بوسط العاصمة الأوكرانية كييف.
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ويأتى إلغاء الاستعراض العسكري بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا وسط تصاعد الأوضاع شرق البلاد ، حيث أسفرت الاشتباكات بين القوات الحكومية والانفصاليين عن مصرع 13 ألف شخص منذ عام 2014 .

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