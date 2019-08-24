أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في ليبيا، اليوم السبت، تعليق الملاحة الجوية بالمطار لحين إشعار آخر نتيجة تعرضه لقذيفة.

وقالت إدارة المطار عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن سقوط قذيفة على المطار تزامن مع وصول رحلة شركة طيران البراق من اسطنبول والخطوط الجوية الليبية من المدينة المنورة وعلى متنها 265 من الحجاج العائدين من المملكة العربية السعودية.

وتتواصل منذ أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق وقوات ما يسمى الجيش الوطني الليبي، في مناطق متفرقة بضواحي العاصمة الليبية طرابلس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.