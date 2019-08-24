وزير مالية ألمانيا يؤيد خطط حزبه الاشتراكي لإعادة فرض ضريبة على الممتلكات

أعرب وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، عن دعمه لخطط حزبه الاشتراكي الديمقراطي الرامية إلى إعادة فرض ضريبة على الممتلكات.

وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل: "صاحبت فريق العمل الذي شكله الحزب وأدعم النتيجة (التي توصلوا إليها) باتباع النموذج السويسري."

كان الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي، تورستن شيفر-جومبل، أعلن أنه يسعى من خلال فرض ضريبة بنسبة 1% على الممتلكات إلى جمع عشرة مليارات يورو، ومن المنتظر أن يتم طرح خطته داخل رئاسة الحزب بعد غد الاثنين.

ويأتي ذلك قبل نحو أسبوع من انتخابات محلية مهمة في ولايتي سكسونيا وبراندنبورج، شرقي ألمانيا.

وكان شيفر-جومبل أوضح في مقابلة مع صحيفة "راينيشه بوست" أنه ستكون هناك ممتلكات معفاة من الضريبة التي سيتم فرضها بداية من مقدار معين للأملاك، لكنه قال إنه لم يتم بعد تحديد هذا المقدار.

في المقابل، يتخوف ساسة داخل تحالف المستشارة ميركل المسيحي وممثلون لشركات من أن تؤدي إعادة تطبيق هذه الضريبة إلى الإضرار بألمانيا كمقر اقتصادي.

وكان شيفر-جومبل صرح بأن النموذج السويسري يعد مثالا يحتذى في تطبيق هذه الضريبة، مشيرا إلى أن هذا النظام يتضمن قواعد خاصة بالنسبة لأوضاع الاقتصادية المختلة.

وتسري هذه الضريبة على الأرصدة النقدية والأوراق المالية والعقارات والسيارات والحلي والأعمال الفنية، وترتفع قيمة الضريبة في حال ارتفاع قيمة الممتلكات.

يذكر أن الضريبة التي تفرضها سويسرا على الدخل تعتبر متدنية مقارنة بنظيرتها في ألمانيا.