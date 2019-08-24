 وزير التعليم: التعاقد على دفعة جديدة من «التابلت».. ولا يشترط توزيعه مع بداية العام الدراسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير التعليم: التعاقد على دفعة جديدة من «التابلت».. ولا يشترط توزيعه مع بداية العام الدراسي

نيفين أشرف
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 2:32 م | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 2:32 م

قال وزير التربية والتعليم، إنه تم التعاقد على دفعة جديدة من التابلت لتوزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي، ولا يشترط توزيعه مع بداية العام الدراسي.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي اليوم، أن التابلت سامسونج بنفس المواصفات السابقة، لكن مع قلم جديد، لافتا إلى أن طلاب الصف الثاني الثانوي يستخدمون التابلت الذي تسلموه العام الماضي.

وأكد الوزير أن الصف الثاني الثانوي تعد «سنة نقل» ولكن بأسلوب التقييم الجديد، أي بنفس الطريقة التي ذاكر بها طلاب الصف الأول الثانوي وأدوا الامتحانات به.

وأوضح أن تطبيق المجموع التراكمي بعد تغيير القانون وإقراره في مجلس النواب، وأن تطبيق المجمون التراكمي سيكون على الصفين الثاني والثالث الثانوي بعد اقرار القانون.

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