باريس تكرم الإسبان المنفيين الذين قادوا تحرير المدينة من النازيين

رفرفت الأعلام المنسية منذ فترة طويلة في نسيم الصيف اليوم السبت في الوقت الذي كرمت فيه باريس الجمهوريين الإسبان المنفيين الذين ساعدوا في تحرير المدينة من الاحتلال النازي قبل 75 عامًا.

وحيّت آن هيدالجو عمدة باريس الإسبانية المولد ذكرى مقاتلي "لا نويبي" أو (التاسعة)، وهي السرية المؤلفة من أفراد معظمهم إسبان التي كانت أول وحدة فرنسية نظامية ضمن "قوات فرنسا الحرة" تدخل المدينة في 24 أغسطس 1944.

وقالت هيدالجو: "إنه أمر مثير للمشاعر أن يجد المرء نفسه هنا بعد 75 عاما"، مذكّرة بأنها "حفيدة الجمهوريين الإسبان".

ولوح عدة أشخاص في حشد صغير بعلم الجمهورية الاسبانية الثانية بألوانه الثلاثة الأحمر والأصفر والأرجواني، الذي تم إلغاؤه بعد انتصار الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو في الحرب الأهلية الإسبانية المريرة في 1936-1939، عندما افتتحت هيدالجو لوحة جدارية تكريما لسرية "لا نويبي".