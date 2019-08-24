العلاج بالفن لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فى مؤتمر علمى فى نوفمبر



تنظم مؤتمر السحاب التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، المؤتمر العلمي الإقليمي الأول للعلاج بالفن بعنوان "العلاج بالفن بين النظرية والتطبيق لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030" فى 2 نوفمبر المقبل، بقاعة كلية الطب جامعة الإسكندرية.

وقالت رئيس مؤسسة السحاب، الدكتورة إيمان كامل البحيرى، إن المؤتمر يهدف إلى إرساء قاعدة علمية قائمة على تجارب عملية حقيقية وأبحاث علمية محكمة حول العلاج بالفن، متابعة أن كافة طوائف المجتمع تحتاج إلى العلاج النفسي بالفن وليس الأطفال فقط.

وأضافت البحيرى أن من أهم أهداف المؤتمر حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب تلك البحوث وأوراق العمل التي ستوثق في مجلة المؤتمر.

وأشارت البحيرى إلى أن هذا المجال الجديد المتنامي، يحتاج إلى العديد من المعالجين بالفنون في المجالات (العلاج بالفن، والعلاج بالموسيقى، والعلاج الترويحي، والسيكودراما، والكتابة الأدبية، والقصة).