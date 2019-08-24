 القبض على زوجين بالبرتغال تركا طفلتيهما بمرآب سيارات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القبض على زوجين بالبرتغال تركا طفلتيهما بمرآب سيارات

أ ش أ
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 11:50 ص | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 11:50 ص

ألقت شرطة الأمن العام في مدينة أمادورا شمال غرب العاصمة البرتغالية لشبونة، القبض على زوجين يشتبه في إبقائهما ابنتيهما التوأم - 10 سنوات، محاصرتين في مرآب السيارات وتعريضهما للعنف البدني والنفسي.

وذكرت قيادة شرطة العاصمة لشبونة في بيان إن الطفلتين كانتا تعيشان في ظروف "محزنة وغير صحية" في الجراج "وتتجولان بملابس رثة ولم تذهبا إلى المدرسة وشهدتا سلوكا عدوانياً بدنيًا ونفسيًا بين أبويهما".

وعقب تحريات الشرطة، ألقت السلطات القبض على الوالدين (51 و 34 عاما) للاشتباه في ارتكاب جرائم العنف المنزلي، ونقلت الطفلتين إلى منزل رعاية مؤقت.

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