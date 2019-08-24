 ماكرون يدعو لإجراءات من صناعات النسيج والنقل البحري بشأن البيئة في قمة مجموعة السبع - بوابة الشروق
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ماكرون يدعو لإجراءات من صناعات النسيج والنقل البحري بشأن البيئة في قمة مجموعة السبع

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
د ب أ
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 6:28 م | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 6:28 م

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، أن قمة مجموعة السبع التي تعقد في وقت لاحق من اليوم في بياريتز سوف تشهد تعهدات بشأن البيئة وصحة محيطات العالم من صناعات النقل البحري والنسيج.

وقال ماكرون في خطاب متلفز قبل القمة: "لأول مرة سوف نتواصل مع شركات النقل البحري لخفض السرعة.. هذه الوسيلة هى أحدي الطرق الأكثر فعالية لخفض الانبعاثات. وإنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك".

وأضاف الرئيس الفرنسي أن ممثلي "نحو نصف" صناعة انتاج النسيج العالمية سوف تكون حاضرة و" للمرة الأولى سوف يكون هناك تعهد للتحرك بمواعيد وبأهداف".

وتابع ماكرون: "30% من النفايات في المحيطات تأتي من صناعة النسيج. و8 بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الموجودة في العالم تأتي من صناعة النسيج".

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