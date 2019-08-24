بدء قبول التحويلات لكلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية

أعلنت جامعة الإسكندرية عن قبول الدفعة الأولى من الطلاب في كلية الحاسبات وعلوم البيانات من خلال التحويلات من الكليات المناظرة والغير مناظرة وفقاً للقواعد العامة للمجلس الأعلى للجامعات على ان يفتح باب القبول للبرنامج العام اعتبارا من العام الدراسى 2020 /2021 من خلال مكتب التنسيق.

وأوضحت الجامعة - في بيان السبت- أنه بالإشارة إلى قرار رئيس الجامعة رقم (2133) لسنة 2018 بتشكيل لجنة لدراسة إنشاء كلية الحاسبات وعلوم البيانات، وبناءً على موافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 31 مارس الماضي على إنشاء الكلية، وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في 23 أبريل الماضي على إنشائها، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1814 لسنة 2019، وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته التي عقدت اليوم على بدء الدراسة بالكلية.

وأضافت أنه على الطلاب الراغبين في التحويل لكلية الحاسبات وعلوم البيانات التقدم إلى مكتب التسجيل بمقر الكلية المؤقت بكلية العلوم - مبنى الشاطبى خلال الفترة من بعد غد /الإثنين/ حتى الأحد (8 سبتمبر).

وأشارت الجامعة إلى أن الدراسة بالكلية تبدأ في البرامج الخاصة بمصروفات المتاحة للتحويل: (تحليلات ومعلومات الرعاية الصحية Healthcare Informatics، تحليلات الأعمال Business Analytics، تحليل الوسائط الإعلام Media Analytic).

كما تقبل الكلية مستندات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من شعبتي العلوم والرياضيات، ويشترط للتقدم أن يكون الطالب حاصلاً على الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات (372 درجة) على الأقل وأن يكون الطالب حاصلا على 90% على الأقل فى درجة اللغة الأجنبية الأولى، ويتم ترتيب المتقدمين طبقاً للمجموع ومن خلال تنسيق داخلى بناء على رغبات الطلاب فى الالتحاق بالثلاثة برامج المطروحة بحيث يقبل بكل برنامج عدد 50 طالب بحد أقصى.

ويدرس الطالب الحاصل على الثانوية العامة علمي علوم مقرر رياضة تكميلي بالفصل الدراسي الأول ويجب اجتيازه ولا يدخل هذا ضمن المعدل التراكمي، ويدرس الطالب الحاصل على الثانوية العامة علمي رياضة مقرر بيولوجى تكميلى بالفصل الدراسي الأول ويجب اجتيازه ولا يدخل هذا ضمن المعدل التراكمي.