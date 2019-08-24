 إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدسوق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدسوق

محمد نصار:
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 12:11 م | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 12:11 م

أزالة مدينة دسوق، 19 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتعاون بين مركز شرطة دسوق ومديرية أمن بكفر الشيخ.

وقال اللواء خالد حسن رئيس مدينة دسوق، إنه أزال 10 حالات تعد على أملاك الدولة من عشش وأكشاك وطوب وأسوار بالمدينة، منها أحياء حديقة الأسرة، وإبراهيم الدسوقى، والكشلة والموقف الرئيسى وحى مصنع الأخشاب، وحى الكشلة ومحطة السكة الحديد ، وحى شركة المياه.

وأضاف خلال بيان إعلامى، اليوم، أنه أزال 9 حالات تعد على الأراضى الزراعية بقرى لاصيفر، والعجوزين ، وسنهور المدينة والكرادوة وقرية البهنسية.

تم ضبط الآلات والمعدات المستخدمة، وتحرير محاضر بالمضبوطات.

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