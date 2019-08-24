اليابان: اطلاق كوريا الشمالية صواريخ جديدة بمثابة انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن

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أدان وزير الدفاع اليابانى تاكيشى أوايا اليوم (السبت) عمليات اطلاق كوريا الشمالية لمقذوفات صاروخية. معتبرا إياها "انتهاك واضح" لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على بيونج يانج اختبار هذه الصواريخ.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن أوايا قوله :" عمليات الاطلاق تمثل انتهاكا صريحا لقرارات مجلس الأمن، ونستنكر بشدة هذه التحركات المثيرة للتوتر."

من جانبه، أبلغ نائب وزير الشؤون الخارجية في البرلمان الياباني كيوتو تسوجي، نواب الحزب الحاكم اليوم السبت بأن طوكيو قدمت احتجاجًا شديد اللهجة ضد كوريا الشمالية بشأن إطلاق الصواريخ.

وكانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قد أعلنت صباح اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين مجهولي الهوية من منطقة سون دوك بإقليم هام كيونج الجنوبي في اتجاه بحر الشرق صباح اليوم.