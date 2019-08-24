تحتضن مدينة كيب تاون السياحية بجنوب أفريقيا، بداية من غد الأحد، أكبر عرض لأعمال الفنان الجنوب أفريقي صاحب الشهرة العالمية، ويليام كنتريدج.

ويضم المعرض، الذي يقام تحت شعار "لماذا أتردد!"، المئات من أعمال كنتريدج التي قدمها على مدار 40 عاما.

وسيتم عرض أعمال كنتريدج في موقعين حتى مارس المقبل، هما "متحف زايتز للفن الأفريقي المعاصر"، ومتحف "مؤسسة نورفال."

وتركز المعروضات في "متحف زايتز للفن الأفريقي المعاصر" على الرسوم والرسوم المتحركة والأفلام والأعمال المطبوعة للفنان المولود في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في عام 1955.

أما المعروضات في متحف "مؤسسة نورفال،" فتركز بشكل حصري على منحوتات كنتريدج، مثل أعماله ذات الأبعاد الثلاثية التي أنجزها خلال الـ19 عاما الماضية، والتي تعود جذروها إلى أعمال الأوبرا الخاصة به والصور المستخدمة في رسومه المتحركة.

كما يضم المعرض أعمالا أعدها كنتريدج خصيصا لهذه المناسبة، وبينها ماكينة ضخمة لإعداد القهوة، وقطة مستوحاة من بابلو بيكاسو.

يشار إلى أن كنتريدج، هو واحد من أنجح وأشهر الفنانين المعاصرين، وهو ذائع الصيت عالميا بفضل ما قدمه من رسومات وأفلام ومسرحيات وأوبرا.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تعرض أعماله في أنحاء شتى من العالم، مثل "متحف الفن الحديث" في نيويورك،" و"متحف اللوفر" في باريس، ومتحف "وايتشابل" في لندن.

وتتناول أعمال كنتريدج، والذي خاض الصراع ضد نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) في بلاده في الماضي، تاريخ جنوب أفريقيا وما شهده من مظالم اجتماعية، والهجرة والتشريد في القارة السمراء، وكذلك قضية الأسرة.