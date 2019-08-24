الرئيس الأفغاني يتوجه إلى السعودية لإجراء محادثات مع الملك سلمان

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غادر الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، اليوم السبت، كابول متوجها إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية لإجراء محادثات مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز .

وأعلن ذلك مكتب الرئيس غني في بيان، بحسب وكالة خاما برس الأفغانية.

وقال البيان إن غني سيعقد اجتماعات منفصلة مع كبار المسؤولين السعوديين الآخرين خلال زيارته للبلاد.

وأضاف البيان أن الرئيس غني سيقوم بأداء العمرة خلال زيارته للسعودية، ولم يكشف عن مزيد من المعلومات في هذا الصدد.

كان الرئيس الأفغانى بحث في السابع عشر من الشهر الماضي، هاتفيا مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، قضايا الأمن وعملية السلام الأفغانية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تجرى منذ العام الماضي محادثات مع حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة في مسعى لإيجاد تسوية سياسية للصراع الدائر في أفغانستان.