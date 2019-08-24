 ماكرون قبل بدء اجتماعات مجموعة السبع: سنبذل قصارى جهدنا لضمان الأمن والوظائف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ماكرون قبل بدء اجتماعات مجموعة السبع: سنبذل قصارى جهدنا لضمان الأمن والوظائف

(د ب أ)
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 8:57 م | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 8:57 م

تعهد اليوم السبت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن يبذل قادة دول مجموعة الدول السبع قصارى جهدهم ليكونوا أكثر فاعلية من أجل ضمان الأمن وتوفير المزيد من الوظائف ومحاربة عدم المساواة.

ومع بدء قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية، نشر الرئيس الفرنسي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلًا: "قد لا ننجز كل شيء سعينا إليه، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لنكون أكثر فعالية لضمان أمنكم، وإيجاد المزيد من فرص العمل ومحاربة عدم المساواة التي تعانون منها".

وأضاف ماكرون في تغريدته قائلًا: "سأطلعكم على ما نحققه من تقدم ".

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