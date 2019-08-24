الرقابة الإدارية تلقي القبض على مسئولين بمطاحن جنوب القاهرة والجيزة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مديري عموم ورئيسي الإنتاج لمطحني "الشروق" و"الهرم" التابعين لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ورئيس قطاع المطاحن السابق بالشركة، وأمين صومعة "العهد الجديد" المؤجرة لصالحها، لاتهامهم باختلاس كميات من الأقماح والتزوير.

وكشفت تحريات الرقابة الإدارية اتهام أمين الصومعة باختلاس 128 طن من الأقماح في عهدته، وتسهيل الاستيلاء عليها من قِبل المتهمين الآخرين عن طريق اصطناعهم كارتات مزورة، أثبتوا من خلالها التوريد الوهمي لتلك الكميات من أحد الصوامع إلى المطحنين المشار اليهما، والتابعان للشركة، والاستيلاء على قيمتها.

وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.