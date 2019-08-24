وزير الإعلام اليمني: ماضون في ردع التمرد المسلح الذي يقوده المجلس الانتقالي

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مساء السبت، إن "الحكومة ماضية في حفظ الأمن والسلم وردع التمرد المسلح الذي يقوده المجلس الانتقالي".

وأضاف الإرياني - في تغريدات على موقع "تويتر" - أنه "سيتم التحرك في دوائر الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإطلاعهم على التطورات التي تعمق الأزمة والمعاناة الإنسانية في اليمن والمطالبة باتخاذ الإجراءات الرادعة".

وشدد على أن أمن واستقرار بلاده وسلامة أراضيه "ثوابت وطنية" لا يساوم فيها اليمني مهما تكالبت عليه الأزمات واشتدت المصائب.

وكانت قوات الشرعية اليمنية، قد أحكمت سيطرتها على معسكر الشهداء، مقر اللواء الرابع نخبة التابع للانتقالي الجنوبي، غربي مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، بعد ساعات من سيطرتها على معسكر مرة الاستراتيجي، أحد أكبر المعسكرات التي تتمركز فيها قوات النخبة الشبوانية.

وفشلت قوات المجلس الانتقالي في اقتحام مدينة "عتق"، وتمكنت قوات الجيش اليمني من صدها والسيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها على مداخل المدينة.