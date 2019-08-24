بعد أيام قليلة من تعرض شقيقه الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، لانتقادات لاذعة لاستخدامهما الطائرات الخاصة، سافر الأمير وليام وزوجته كاثرين، وأطفالهما الثلاثة، عبر رحلة طيران اقتصادية، أمس أول الخميس، ليثيران الهجوم مجددا على هاري وميجان اللذان استعانا بـ4 طائرات خاصة خلال 11 يوما في السفريات التي قاموا بها موخرا، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وسافر دوق ودوقة كامبريدج، برفقة أطفالهما على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الاقتصادية "فلاي بي"، في رحلة جوية من مدينة نورويتش في شرق إنجلترا إلى مدينة أبردين على الساحل الشرقي لاسكتلندا، متوجهين إلى قلعة "بالمورال" الصيفية للملكة إليزابيث.

وقال متحدث باسم شركة الطيران "فلاي بي" في تصريح لشبكة «سي إن إن» الأمريكية: "لقد سعدنا بالترحيب بدوق دوق وكامبريدج وعائلتهما على متن إحدى رحلاتنا مرة أخرى، هذه المرة عندما سافروا من نورويتش إلى أبردين مع شريكنا في الامتياز، الخطوط الجوية الشرقية".

وبالرغم من رفض شركة الطيران الكشف عن تكلفة الرحلة، إلا أن مثل تلك الرحلات تبدأ أسعارها من 73 جنيهًا إسترلينيًا (89 دولارًا) إلى 249 جنيهًا إسترلينيًا (303 دولارًا)، فيما قال كنسينغتون بالاس شبكة "سي إن إن": إنه ليس لديه تعليق على الأمر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، واجه دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، انتقادات لاذعة بعد استخدامهما طائرات خاصة للسفر إلى مدينة نيس بجنوب فرنسا وجزيرة إيبيزا الإسبانية في رحلتين متباعدتين.

واتهم المدافعون عن البيئة الزوجين بالنفاق، قائلين إن تصرفات هاري وميجان تتناقض مع موقفهما العلني من تغير المناخ، بالنظر إلى أن استخدام الطائرات هو أحد الملوثين الرئيسيين في العالم، وهو مسؤول عن أكثر من 2% من الانبعاثات العالمية، خاصة وأن الانبعاثات الضارة للطائرة الخاصة أكبر بكثير من الطائرة التجارية.

ففي وقت سابق من شهر أغسطس، قال الأمير هاري، إنه يعتزم إنجاب طفلين "كحد أقصى"، من أجل حماية الكوكب، خلال محادثة مع الناشطة جين غودال في طبعة من مجلة الأزياء "بريتش فوج"، مشيرًا إلى أضرار "المرعبة" الناتجة عن تغير المناخ.

لكن المغني التون جون دافع عن الزوجين الملكيين، وقال إن تقارير وسائل الإعلام عن رحلاتهما "مشوهة وخبيثة"، مشيرا إلى أنه وزوجته ديفيد فورنش دفعوا ثمن الطائرة الخاصة التي أقلت الزوجين إلى مدينة نيس لأسباب أمنية، موضحا أن الزوجين قدموا تبرعًا لجمعية خيرية بيئية.