تأجيل محاكمة البشير إلى 31 أغسطس الجاري

قررت محكمة سودانية بالخرطوم، صباح السبت، تأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إلى جلسة 31 أغسطس الجاري؛ للاستماع إلى باقي الشهود، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

جدير بالذكر أنه يتم التحقيق مع «البشير» في تهم تتعلق بحيازته النقد الأجنبي والسوداني، والثراء غير المشروع، وذلك بعدما عثر في منزله على مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار و5 ملايين جنيه سوداني.

وكان الجيش السوداني قد عزل «البشير» في 11 إبريل الماضي، عقب احتجاجات شعبية واسعة استمرت عدة أشهر، وطالبت بإسقاط النظام.