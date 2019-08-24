الجيش اليمني يسيطر على 3 معسكرات في شبوة

أكدت مصادر عسكرية في مدينة "عتق" عاصمة محافظة شبوة اليمنية، اليوم السبت، سقوط 3 معسكرات لقوات النخبة الشبوانية تحت سيطرة القوات الحكومية.

وقالت المصادر العسكرية - حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية - إن القوات الحكومية بعد أن أحكمت سيطرتها الكاملة على المدينة اتجهت للسيطرة على المنافذ والطرق الرابطة بين عتق ومراكز الإمداد المحتملة للقوات الموالية للمجلس الانتقالي، وتحديدا قطع الطرق المؤدية إلى معسكر العلم باتجاه منطقة بلحاف الساحلية جنوب شرق عتق.

وأوضحت المصادر أن قوات النخبة الشبوانية خسرت خلال مواجهات اليومين الماضيين كافة مواقع تمركزها في مدينة عتق والمناطق المحيطة بها، وتم السيطرة على ثلاثة معسكرات تابعة لها، هي: "معسكر ثماد" والذي يقع شمال شرق المدينة ويبعد عن مركزها بنحو 15 كيلو مترا، و"معسكر الشهداء" ويقع على بعد 10 كيلو مترات من المدينة جهة الشرق، إضافة إلى "معسكر مُرَّة" الذي أحكمت القوات الحكومية السيطرة عليه اليوم السبت.

وكان محافظ شبوة قد شدد على حفظ الأمن في المدينة وحماية الممتلكات العامة والخاصة بما فيها ممتلكات قادة الانتقالي، فيما أكدت مصادر حكومية إرسال تعزيزات من النقطة العسكرية الأولى بوادي حضرموت إلى عتق لدعم القوات الحكومية، وإسنادها لمواجهة أي هجوم محتمل من قوات الانتقالي.