ماكرون: تكاليف قمة السبع الكبار أقل مقارنة بالقمم السابقة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تكاليف قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي تعقد في منتجع بياريتز جنوب غربي فرنسا مساء اليوم السبت، أقل مقارنة بالقمم السابقة.

وقال ماكرون إن تكاليف القمة الحالية أقل "بمقدار 10 إلى 15 ضعفا" مقارنة بالقمم السابقة، مشيرا إلى أن انخفاض التكاليف لا مثيل له.

ولم يحدد ماكرون مبلغا بعينه لتكاليف القمة التي تستمر ثلاثة أيام على شاطئ المحيط الأطلسي.

كانت سيبت ندياي، المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صرحت قبل أيام قليلة بأن تكاليف القمة الحالية أقل من القمم السابقة التي عقدت في كندا أو إيطاليا، لافتة إلى أن البرلمان وافق على توفير 4ر36 مليون يورو لهذا الغرض، ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت هذه التكاليف تتضمن أيضا تكلفة الاستعانة بأكثر من 13 ألف فرد أمن لتأمين القمة.

واضاف ماكرون أنه من المنتظر أن تكون القمة الحالية "مسؤولة بيئيا"، معلنا عن إقرار مبادرات بيئية كبرى خلال القمة، كما تحدث عن اعتزام شركات نسيج دولية إلزام نفسها بالعمل بشكل أكثر مراعاة للبيئة.

وأوضح ماكرون أن قطاع النسيج يعتبر ثاني أكبر ملوث للبيئة " والكل قد نسي هذا"، ولفت إلى أنه من المنتظر أن يتم إقرار مبادرة أخرى بخصوص النقل البحري وستدور هذه المبادرة حول الحد من سرعة السفن.

يذكر أن أهمية قضايا حماية المناخ والبيئة ازدادت بصورة ملحوظة بالنسبة للقمة وذلك على خلفية حرائق الغابات الضخمة في البرازيل.