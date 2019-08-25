 سانا: الجيش السوري يتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سانا: الجيش السوري يتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

أ ش أ
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 10:46 م | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 10:46 م

أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مضادات الدفاع الجوي بالجيش تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل أخرى .

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