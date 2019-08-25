سانا: الجيش السوري يتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

فخري الفقي: خفض سعر الفائدة يساهم في ضخ مزيد من السيولة وزيادة الإنتاج

الكهرباء: 17 ألفا و400 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

«بلتون»: كل الاحتمالات في صالح الجنيه أمام الدولار وخفض الفائدة لن يؤثر عليه