مصدر يمني: الجيش الحكومي يسيطر على معسكرات الانتقالي في مدينة عتق

أكد مصدر قبلي يمني، اليوم السبت، سيطرة قوات الجيش الموالية للحكومة الشرعية، على جميع المواقع العسكرية التابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة شبوة شرقي اليمن.

وقال أمين جربوع، شيخ قبلي في شبوة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على معسكرات تتبع قوات النخبة الشبوانية في مدينة عتق عاصمة المحافظة، "وهي معسكر الشهداء، وثماد، ومٌرة، ومعسكر حراد".

وأكد جربوع أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على جميع النقاط الأمنية والمنافذ المؤدية لمدينة عتق.

وأشار جربوع إلى أن قوات المجلس الانتقالي حشدت قواتها مجدداً واستقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه عتق، في محاولة لاستعادة ما خسرته خلال المواجهات المسلحة مع قوات الجيش الحكومي.

من جانبه، قال معمر الإرياني، وزير الاعلام في الحكومة الشرعية، "نحيي استبسال قيادة محافظة شبوة وكافة ضباط وأفراد الجيش والأمن في محور عتق، ونفير قبائل المحافظة الأبطال الذين قدموا من كل حدب وصوب لمساندة الدولة وحفظ الأمن والسلم الأهلي في المحافظة وأعلنوا رفضهم المطلق لتمرد مليشيا المجلس الانتقالي".

وأضاف الإرياني في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليمن آمن واستقراره وسلامة أراضيه ثوابت وطنية لا يساوم فيها اليمني مهما تكالبت عليه الأزمات واشتدت المصائب، قد يمرض اليمن لكنه لايموت وينهض من عمق مأساته ليصنع مجدا في جبين التاريخ".

وأشار الإرياني إلى أن الحكومة ماضية في حفظ الأمن والسلم الأهلي "وردع التمرد المسلح الذي يقوده المجلس الانتقالي، وسيتم التحرك في دوائر الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن لاطلاعهم على التطورات التي تعمق الأزمة والمعاناة الإنسانية في اليمن والمطالبة باتخاذ الإجراءات الرادعة".

يذكر أن قوات المجلس الانتقالي سيطرت خلال الاسبوع الماضي على مدينة عدن جنوبي اليمن، ومدينة أبين المجاورة لها، فيما شهدت مدينة عتق في شبوة معارك عنيفة خلال اليومين الماضيين، إثر محاولة قوات المجلس السيطرة على مقرات الدولة فيها.