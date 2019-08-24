تراجع مبيعات سندات الشركات ذات العائد المرتفع في الولايات المتحدة لقرابة الصفر الأسبوع الماضي

تراجعت مبيعات سندات الشركات ذات العائد المرتفع في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من الصفر الأسبوع الماضي، في حين انخفضت هوامش العائد 30 نقطة أساس، كما سجل المؤشر القياسي للسوق عوائد بنسبة 72ر0%.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن الإصدارات الجديدة انخفضت إلى 25ر1 مليون دولار للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس مقابل 55ر6 مليار دولار في 5 صفقات في الأسبوع السابق.

وحتى الآن هذا الشهر، كان عرض الإصدار الجديد خلال الشهر الحالى وحتى الآن 4ر14 مليار دولار مقابل 8ر22 مليار دولار عن الفترة نفسها من الشهر السابق، وبلغت القيمة 3ر196 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن، مقابل 152 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.