بلماضي يشرف على معسكر للمنتخب الجزائري للمحليين

يستعد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم للإشراف على معسكر منتخب المحليين.

وسيشرف بلماضي، على المعسكر الاعدادي الذي سيخوضه منتخب المحليين في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الجاري بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة الجزائري.

ويقود بلماضي، المنتخب الجزائري الأول وأيضا منتخب المحليين الذي يستعد لملاقاة نظيره منتخب المغرب في 20 سبتمبر في ذهاب الدور المؤهل لكأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين.

واستدعى بلماضي لهذا المعسكر 22 لاعبا لا يوجد بينهم أي عنصر شارك في البطولة الأفريقية الأخيرة، حيث شملت القائمة 5 لاعبين من أندية كل من اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر، وشباب بلوزداد، و3 لاعبين من كل من أتلتيك بارادو ووفاق سطيف، ولاعب واحد من شبيبة القبائل هو الحارس أسامة بن بوط.

وسيلعب المنتخب الجزائري للمحليين مباراة ودية أمام المنتخب الجزائري الأولمبي في نهاية المعسكر.