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هل تعلم ما هي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات ليفربول وأرسنال؟

محمد الديك
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 12:07 م | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 12:07 م

يتلقى فريق ليفربول بنظيره أرسنال مساء اليوم بملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستعرض "الشروق" في التقرير التالي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين:

 

حيث حقق أرسنال الفوز على ليفربول بنتيجة 8-1 في المباراة التى جمعت بينهما 1 سبتمبر 1934، في دوري الدرجة الأولي بملعب هايبري (ملعب كرة قدم سابق لنادي آرسنال الإنجليزي حيث كانوا يقيموا على أرضه مبارياتهم في الفترة ما بين 6 سبتمبر 1913 و7 مايو 2006، يقع في منطقة (هايبري) في شمال لندن ويشتهر بلقب موطن كرة القدم).

خاض أرسنال المباراة بتشكيل يضم كل من: فرانك موس - جورج مال - إدي هابجود - جاك كريستون - هيربي روبرتس - ويلف كوبينج – بات بيسلي - كليف باستن - تيد دريك - راي بودين -  اليكس جيمس.

يينما خاض ليفربول بقيادة مدربه جورج أليسون المباراة بتشكيل يضم  كل من: آرثر رايلي (من جنوب أفريقيا) - ويلي ستيل - إرني بلينكينسكوب - تيد سافاج- توم برادشو - ألف هانسون - بيري نيوينهويز (من جنوب أفريقيا) - سام إنجلش - جوردون هودجسون - جيمي ماكدوجال - فيك رايت.

سجل أهداف أرسنال كل من راي بودين "هاتريك"، وتيد دريك "هاتريك" و جاك كريستون و كليف باستن، بينما سجل هدف ليفربول الوحيد لاعبه ألف هانسون.

 

 

 

 


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