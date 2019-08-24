هل تعلم ما هي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات ليفربول وأرسنال؟

يتلقى فريق ليفربول بنظيره أرسنال مساء اليوم بملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستعرض "الشروق" في التقرير التالي أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين:

حيث حقق أرسنال الفوز على ليفربول بنتيجة 8-1 في المباراة التى جمعت بينهما 1 سبتمبر 1934، في دوري الدرجة الأولي بملعب هايبري (ملعب كرة قدم سابق لنادي آرسنال الإنجليزي حيث كانوا يقيموا على أرضه مبارياتهم في الفترة ما بين 6 سبتمبر 1913 و7 مايو 2006، يقع في منطقة (هايبري) في شمال لندن ويشتهر بلقب موطن كرة القدم).

خاض أرسنال المباراة بتشكيل يضم كل من: فرانك موس - جورج مال - إدي هابجود - جاك كريستون - هيربي روبرتس - ويلف كوبينج – بات بيسلي - كليف باستن - تيد دريك - راي بودين - اليكس جيمس.

يينما خاض ليفربول بقيادة مدربه جورج أليسون المباراة بتشكيل يضم كل من: آرثر رايلي (من جنوب أفريقيا) - ويلي ستيل - إرني بلينكينسكوب - تيد سافاج- توم برادشو - ألف هانسون - بيري نيوينهويز (من جنوب أفريقيا) - سام إنجلش - جوردون هودجسون - جيمي ماكدوجال - فيك رايت.

سجل أهداف أرسنال كل من راي بودين "هاتريك"، وتيد دريك "هاتريك" و جاك كريستون و كليف باستن، بينما سجل هدف ليفربول الوحيد لاعبه ألف هانسون.