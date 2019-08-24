السيطرة على حريق داخل مخزن توزيع تابع لشركة مواد غذائية بالشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سيطرت قوات الحماية المدينة بالشرقية، اليوم السبت، على حريق نشب بمخزن توزيع تابع لشركة "سنيوريتا" للمواد الغذائية، وذلك في قرية "ميت العز" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد أيمن عبدالكامل مأمور مركز شرطة فاقوس، بنشوب حريق في مخزن شركة "سنيوريتا" للمواد الغذائية بقرية "ميت العز" التابعة لدائرة المركز.

دفعت قوات الحماية المدينة بالشرقية، بـ8 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وبالفحص تبين أن المخزن مُقام على مساحة 1000 متر مربع، ونشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

التهمت النيران أغلب محتويات المخزن دون وقوع خسائر بشرية، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.