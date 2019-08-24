مسؤول ألماني يطالب مواطني شرق ألمانيا بمزيد من الثقة في النفس

طالب مفوض الحكومة الألمانية لشؤون شرق ألمانيا، كريستيان هيرته، مواطني الولايات الشرقية بمزيد من الثقة في النفس.

وقال هيرته في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مدينة فيتنبرج: "إذا نظرنا إلى الوضع الاقتصادي، سنجد أن لدينا في قطاعات واسعة من المناطق المزدهرة التي تحدث عنها (المستشار الألماني الراحل) هيلموت كول".

تجدر الإشارة إلى أنه رغم مرور 30 عاما على الثورة السلمية في ألمانيا الشرقية سابقا والتي قادت إلى إعادة توحيد شطري البلاد في نهاية المطاف، لا يزال هناك فوارق هيكلية كبيرة بين شرق ألمانيا وغربها.

وذكر هيرته أن المسؤول عن هذه الفوارق على نحو أساسي ليس السياسة المتبعة عقب سقوط جدار برلين، بل الفترة التي سبقت ذلك، وقال: "لا اقول هذا لكي أجمل شيئا،" موضحا أن الأمر يتعلق في الأساس بإبداء الثقة في النفس، مشيرا بإيجابية إلى معدلات التجارة الخارجية وعدد المواليد في شرق ألمانيا، كما أكد أن شرق ألمانيا يتصدر قائمة أولويات الحكومة فيما يتعلق بأهم القضايا التي تتعلق بالتطوير المستقبلي للمناطق.

ووصف هيرته مطلب رئيس معهد "لايبنيتس" للبحوث الاقتصادية، راينت جروب، بوضع سياسة دعم جديدة لشرق ألمانيا بأنه "هراء ليس له معنى".

وكان جروب اقترح تقديم دعم جديد يتركز على المناطق الحضرية، لأن بعض المناطق الريفية تندثر بسبب التطور الديموغرافي وغياب الهجرة إليها.