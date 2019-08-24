الحكومة الألمانية لا تسدد دائما تعويضات عن الآثار المناخية للرحلات الجوية الرسمية

لم تسدد الحكومة الألمانية العام الماضي تعويضات عن كافة الآثار الضارة بالبيئة الناجمة عن رحلاتها الجوية الرسمية على متن مروحيات رغم تعهداتها بذلك.

ووفقا لصحف شبكة "دويتشلاند" الإعلامية الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد، استنادا إلى رد وزارة الدفاع الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، قامت المستشارة أنجيلا ميركل ووزراؤها العام الماضي بـ82 رحلة رسمية على متن مروحيات تابعة للشرطة الاتحادية أو الجيش الألماني، ولم يتم التعويض عن الآثار البيئية الناجمة عنها في 27 حالة.

وبحسب بيانات وكيل وزارة الدفاع، بيتر تاوبر، "تم التعويض فقط عن 55 استخداما (لمروحيات) في إطار إجراءات الحكومة الألمانية لمحايدة المناخ".

يُذكر أن الحكومة الألمانية ألزمت نفسها بموازنة الآثار الضارة بالبيئة الناجمة عن رحلاتها الجوية بالكامل، وذلك عبر شراء شهادات تداول الكربون، على سبيل المثال.

ويستخدم المسؤولون في ديوان المستشارية ووزارة الدفاع على وجه الخصوص مروحيات تابعة للشرطة الاتحادية والجيش الألماني.

وأثارت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة، أنيجريت كرامب-كارنباور، انتقادات عقب توليها مهام منصبها، وذلك عندما استخدمت مروحية من برلين للذهاب إلى مقر قيادة مهام الجيش الألماني في بوتسدام التي تبعد عن برلين كيلومترات قليلة.

وقال توبايس لندنر، العضو في حزب الخضر، في تصريحات لشبكة "دويتشلاند": "من الواضح أن هناك قائمة لكافة الطلعات المروحية في وزارة الدفاع، لكن سبب التعويض عن جزء منها لا يزال سرا من أسرار وزارة الدفاع".

وبحسب تقديرات منظمة "جرينبيس" المعنية بحماية البيئة، ينبعث من المروحية خلال تحليقها على مدار ساعة واحدة نحو ألف كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون.