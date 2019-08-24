استخدامات غير عادية للصابون يمكنك الاعتماد عليها

من منا يمكنه العيش من دون الصابون، لكن هل تعلم أنك في حاجة لأكثر من صابونة واحدة في منزلك، فاستعمالات الصابون لا تقتصر على غسل اليدين فقط، بل يمكن الاعتماد عليه في وسائل كثيرة، في المقال المزيد.

قطعة صابون واحدة يمكنها أن تحل العديد من المشاكل، بشرط أن تعلم الطريقة الصحيحة لاستخدامها لإيجاد حل لتلك المشكلة، بداية من طرد الحشرات والوقاية من الفئران وصولا للتأكد من سلامة إطارات السيارات.

يمكن للصابون أن يساعدك في إزالة البقع من على الملابس عن طريق إضافة بضعة قطرات من المياه على قطعة من الصابون وفركها بمكان البقعة حتى يزول أثرها، ثم ضع قطعة الملابس بالغسالة أو قم بتنظيفها كالمعتاد.

الحذاء جزء أساسي من المظهر الخارجي، لكن بعض الأحذية الجديدة تكون قاسية جدا على الأقدام فور شرائها. لجعل الأحذية الجديدة أكثر مرونة، وخاصة إن كانت مصنوعة من الجلود، قم بفرك صابونة مبللة بالحذاء من الداخل. ولو شعرت بأن الحذاء لم يفقد صلابته، أعد التجربة مرة أخرى.

الصابون يمكنه أن يكون واحدا من الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها في حل العديد من المشاكل التقنية في المنزل، ولعل أول هذه الاستخدامات هو الاعتماد عليه لمنع تلويث زجاج النوافذ بطلاء الجدران. قبل القيام بطلاء جدران المنزل أو حواف النوافذ، قم بفرك قطعة من الصابون على الزجاج حيث أنه سيسهل ويسرع عملية إزالة أثار الطلاء.

وإن كانت بعض الأبواب أو النوافذ تصدر أصواتا مزعجة أثناء فتحها أو غلقها، فما عليك سوى استخدام قطعة من الصابون وفركها جيدا بمفصلات الباب أو النافذة مصدر الإزعاج. إن ظل الصوت مستمرا بعد التجربة، حاول استخدام المزيد من الصابون.

وكما يصلح الصابون لعلاج الأبواب والنوافذ، يمكن استخدامه لعلاج الأدراج التي يصعب فتحها. فمن خلال القيام بفرك قطعة صابون جافة بمجرى الدرج، من المفترض ألا يصبح فتحه أو غلقه بعد هذا بمثابة مشكلة.

وفي حالة الرغبة في تجديد مظهر منزلك، يمكن لقطعة من الصابون بعد خلطها بقليل من الماء ووضعهم على الجدران أن يجعل عملية إزالة ورق الحائط القديم أسهل بكثير.

ولإبقاء الفئران بعيدا عن المنزل، بشر قطعة من الصابون ووضعها في الأماكن المحتمل دخول الفئران من خلالها. وبالرغم من أن الصابون الايرلندي يعد الأفضل للقيام بهذه الوظيفة، أي نوع أخر من الصابون ذو العطر يمكنه أن يفي بالغرض.

لا يقتصر الأمر على الفئران فقط، حيث أن خلط المياه بالصابون في إناء ووضعه قريبا من مصدر للضوء سيجذب إليه البراغيث الموجودة بالمنزل لتغرق في المياه.

للصابون القدرة على إبقاء الحشرات بعيدا عن النباتات كذلك، فإذابة قطعة من الصابون المُعطر في ماء دافئ ثم بخ الخليط على أوراق النباتات، ستمنع الحشرات من الاقتراب إليها بسبب رائحة الصابون العطرة. واستخدام نفس الخليط على البشرة يمكنه إبقاء الناموس بعيدا عنك.

استخدامات الصابون يمكنها أن تكون ذات فائدة كبيرة خارج المنزل أيضا، فقطعة صابون يمكنها أن تكشف إن كان هناك ثقب في إطارات السيارة. فبفرك قطعة صابون مبلله على الإطارات ثم البحث إن كان هناك فقاعات في مكان ما عليها، ما يعني أنك اكتشفت مصدر التسريب. كما اتباع نفس الطريقة للتأكد من عدم وجود تسريب للغاز بالمنزل.