السيسي يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا أهمية التوصل لتسوية سياسية في ليبيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت، على ثوابت الموقف المصري القائم على التوصل لتسوية سياسية في ليبيا تضمن الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، وتمنع التدخلات الخارجية في ليبيا، مع دعم دور مؤسسات الدولة الوطنية وعلى رأسها الجيش الوطني الذي يقوم بمحاربة الاٍرهاب والمليشيات المسلحة، بهدف تلبية طموحات الشعب الليبي الشقيق نحو عودة الاستقرار والأمن.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء اليوم بمقر إقامته رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع التي تعقد بمدينة (بياريتز) الفرنسية خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، حيث أشاد الرئيس السيسي بالعلاقات المتميزة تاريخياً بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والتنسيق والتعاون للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط، كما أكد الأهمية التي توليها مصر لتطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، فضلًا عن التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن رئيس الوزراء الإيطالي أكد - خلال اللقاء - حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذلك مواصلة التشاور حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، في ضوء جهود مصر في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث أن اللقاء تطرق - أيضا - إلى التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية فى مقتل الطالب الإيطالي "ريجيني"، حيث جدد الرئيس تأكيده باستمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأضاف المتحدث الرئاسي أنه تم خلال اللقاء استعراض سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لاسيما في ظل ما تتيحه المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مصر من فرص متميزة، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق - كذلك - إلى بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وكذا مستجدات الأوضاع في ليبيا.