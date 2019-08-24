السعودية تشترط تسجيل المحاسبين الوافدين للهيئة لممارسة المهنة بداية سبتمبر المقبل

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عددًا من الشروط لتسجيل المحاسبين الوافدين لدى هيئة المحاسبين القانونيين بالمملكة، اعتباراً من أول سبتمبر المقبل.

واشترطت الوزارة، على المحاسب الوافد تسجيل نفسه لدى الهيئة، فضلًا عن وجوب حصول ممارسي مهن المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة وإصدار أو تجديد رخص العمل، وذلك ضمن حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على رفع جودة وكفاءة العاملين في مهنة المحاسبة بالمملكة.

وتلقت وزارة القوى العاملة، تقريرًا بذلك من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، وأشار الدكتور ياسر غازي الملحق العمالى بالسفارة إلى أن تطبيق التسجيل المهنى للعاملين الوافدين بمهن المحاسبة للحصول على الاعتماد من قبل هيئة المحاسبين القانونيين يتم اعتبارا من أول يوم من العام الهجري الجديد 1441.

وقال غازى إن الإجراء الجديد يشتمل على التدقيق على العاملين بمهنة المحاسبة وفحص الشهادات والترخيص عن طريق الرابط الإلكتروني، مع هيئة المحاسبين القانونيين لإصدار التأشيرات والترخيص، فضلًا عن وجوب حصول ممارس مهن المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة وإصدار أو تجديد رخص العمل.

وأوضح غازي أن المهن المستهدفة هى (مدير إدارة المراجعة الداخلية، ومحاسب تكاليف، ومراجع داخلى، ومدقق حسابات، ورئيس برامج التدقيق الداخلى، ومراقب مالى، ومدير الإدارة العامة للمراجعة، وفنى تدقيق حسابات، وكاتب تكاليف، ومدير إدارة الزكاة والضرائب، ومدير حسابات وميزانية، ومحاسب عام، ومراجع مالي أول، ومدير إدارة التقارير المالية، وفني حسابات كلفة، ومشرف مراجعة مالية ، ومدير شئون مالية ومحاسبة، وفني حسابات عام، وكاتب مالية).

وأضاف أنه يتعين على من يرغب بالتقدم لطلب التسجيل المهني، زيارة موقع الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بعد الاطلاع على الشروط، ومن ثم التسجيل.